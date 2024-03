La lista del Pd: "Fiorano è adesso". Biagini presenta i candidati: "Più case per le giovani coppie"

‘Fiorano è adesso’. Con questo slogan, il Partito democratico di Fiorano si è presentato in piazza Falcone e Borsellino, a Spezzano. Sedici candidati a consiglieri comunali, capeggiati da Marco Biagini, candidato a primo cittadino e già vicesindaco della città nella prima amministrazione Tosi. Tra i candidati, alcuni volti noti: Morena Silingardi, Monica Lusetti e Davide Branduzzi della giunta uscente. "Sono molto contento delle liste che sostengono la mia candidatura – afferma Marco Biagini –, a partire dalla nostra. Ci terrei innanzitutto a ringraziare il sindaco uscente, Francesco Tosi: sia per il lavoro svolto, sia per avermi avvicinato alla politica quando ancora ero suo studente".

"Vogliamo fornire soluzioni pratiche e innovative alla cittadinanza – aggiunge il candidato dem –. In primis, il nostro impegno sarà quello di rendere sempre più accessibili le rette degli asili nidi, fino a renderle gratuite. Siamo, nel Distretto Ceramico, il Comune nel quale le rette costano meno, ma questo non ci basta". Altro tema "che ho a cuore è quello dell’abitare: dobbiamo essere in grado di fornire una sistemazione alle giovani coppie: se eletti, aumenteremo gli alloggi pubblici fino a 200 posti".