"La mia ’cucina terapia’ per aiutare il prossimo"

La carpigiana Letizia Borri ama la cucina in tutte le sue forme. Cuocaterapeuta, chef a domicilio e titolare del progetto ‘Cucinaterapia’, la ex Masterchef ha ora intrapreso una nuova avventura insieme ai ‘Ragazzi di Charamille’, ovvero il regista Leonardo Ricci Lucchi e il cantautore Alessandro Vagliani. "Abbiamo dato vita a questo ente che si occupa di volontariato, viaggi di beneficenza e di progetti legati al mondo dell’alimentazione, della musica, dell’arte e della cultura. Insieme – racconta Letizia – abbiamo organizzato un viaggio in Africa. Il 25 luglio partiremo alla volta del Benin per esportare il progetto di ‘Cucinaterapia’ e applicarlo nel Paese attraverso un percorso educativo e assistenziale in orfanotrofi locali, villaggi e scuole. Sarà l’occasione per poter cucinare e offrire pasti bilanciati e nutrienti alle persone in condizioni di povertà".

Come spiega la chef, "il progetto ‘Cucinaterapia’, creato nel luglio 2022, è la sintesi delle mie esperienze pregresse nel campo sociale/educativo e nasce dell’esigenza di realizzare un collegamento tra le mie competenze professionali e una delle mie più grandi passioni: la cucina, appunto. Un’idea che è cresciuta in me dopo aver partecipato a Masterchef Italia, programma che mi ha dato la spinta e l’entusiasmo necessari per coniugare il piacere e l’arte del cucinare al mio lavoro. ‘Cucinaterapia’, infatti, propone laboratori di cucina per conoscere il mondo dell’alimentazione, occasioni che stimolano l’attivazione e lo sviluppo della motricità, la creatività, il divertimento e le relazioni anche in soggetti fragili. E ci siamo detti: perché non trasformarlo in progetto social e portarlo in giro per il mondo? Avevo gli ingredienti perfetti per la ricetta perfetta". "Durante il viaggio itinerante in Africa - prosegue Letizia - ci occuperemo non solo di donare il cibo, ma anche di regalare emozioni attraverso esperienze pratiche legate al mondo della cucina, della musica e della solidarietà. L’esperienza si concluderà con una serata di musica dove verranno coinvolti il cantautore Alessandro Vagliani e gli artisti locali". In Africa verrà coinvolta l’associazione no-profit ‘Buona Nascita’ che aiuta mamme e bambini in difficoltà, di cui è presidente la dietista carpigiana Roberta Copelli, e che da oltre quattro anni risiede in Benin. "Dall’unione di tutte queste competenze nascerà un documentario che illustrerà e racconterà l’esperienza realizzata. Per sostenere il progetto, nella bio del mio profilo Instagram ci sono le coordinate di un piccolo conto aperto con ‘gofundme’, che useremo per acquistare le materie prime per preparare i pasti da donare alle persone in difficoltà e per sostenere questo progetto. Inoltre, diamo la possibilità a chi è interessato di partire con noi, in modo da offrire una bellissima e unica esperienza di solidarietà".

Maria Silvia Cabri