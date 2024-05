La moda torna in città: "FashionEx, un successo"

Si definiscono "soddisfatti" gli imprenditori e buyer che hanno partecipato alla prima edizione (o edizione ‘zero’) di FashionEx, ovvero ‘Italian Fashion Exibition’, che si è svolta mercoledì e giovedì alla Baracca sul Mare di Daniela Dallavalle a Carpi. Le aspettative erano tante e non sono andate deluse: l’evento per la presentazione delle collezioni primavera/estate 2025, si pone infatti come ‘simbolico’ erede di Moda Makers, la fiera internazionale dedicata al fashion Made in Italy, la cui edizione di maggio è stata annullata, come comunicato lo scorso febbraio da ModenaFiere (dove l’evento, realizzato per la prima volta nel maggio 2016 a Carpi, ha iniziato a svolgersi da novembre 2021). Gli imprenditori carpigiani hanno dimostrato ancora una volta il loro spirito e la determinazione a non mollare mai: anziché ‘arrendersi’, si sono ‘rimboccati le maniche’ e, senza alcun coinvolgimento istituzionale, negli stessi giorni in cui si sarebbe dovuta svolgere Moda Makers, hanno organizzato a Carpi ‘Fashionex’. "Siamo molto contenti - Niko Mecugni, coordinatore dell’evento – l’iniziativa ha superato le nostre aspettative. Hanno partecipato 18 aziende, di cui quattro di Carpi, e abbiamo visto i clienti che venivano a Moda Makers, più qualche ritorno e anche nuove facce. Tutti ci hanno già chiesto per l’edizione di novembre e noi la faremo, magari espandendoci su due piani della Baracca Sul Mare per potere accogliere anche altre aziende". "Subito dopo la notizia della cancellazione di Moda Makers – prosegue – sia gli espositori che i buyer ci hanno contattato per sapere come fare, perché veniva meno un’importante vetrina. Così ci siamo subito messi all’opera e, raccogliendo le varie esigenze trasversali delle aziende che si sono trovare loro malgrado in condizioni di non operatività, siamo riusciti a organizzare un altro evento nelle stesse date".

Maria Silvia Cabri