La musica di Mozart incontra il sintetizzatore ’Electro Classica’, i capolavori diventano 2.0

Cosa sarebbe successo se Wolfgang Amadeus Mozart avesse avuto un sintetizzatore? E se Ludwig Van Beethoven avesse avuto a disposizione un batterista? Proprio da queste situazioni – ovviamente impossibili – prende spunto il curioso concerto ’Electro Classica’ che il Salotto Culturale proporrà stasera alle 21 nel chiostro del complesso di San Pietro a Modena. "Sarà un concerto dissacrante che sconvolge la logica della musica classica e la trasporta nel nuovo millennio, una versione 2.0 per parlarne in termini moderni", annuncia Sabrina Gasparini, direttrice artistica della rassegna estiva.

Brani celebri della musica classica vengono reinventati e rivisitati con le sonorità delle strumentazioni più moderne, con Gentjan Llukaci al violino, Massimo Orlandini e Francesco Ferrari a tastiere e synth, e Francesco Monticelli alle percussioni. "Sarà un percorso musicale senza compromessi, e dalla visione ampia – spiegano i musicisti –. Ogni brano, così come è stato concepito, detta le regole di un gioco fatto di rincorse, ritmo e scontri all’ultima nota. E un ampio spazio dedicato all’immaginario, per far rivivere tanti capolavori della classica di tutto il mondo: al termine del concerto, non si può fare ritorno a casa senza pensare che in fondo, quegli strumenti è come se ci fossero sempre stati".

Ideatore del progetto è il maestro Massimo Orlandini, docente e apprezzato musicista e cantante, con l’ensemble corale degli Anuna. Gentjan Llukaci è violinista di carriera internazionale, che il pubblico modenese conosce e apprezza ormai da anni. Anche per l’ingresso a questo concerto viene richiesta un’offerta minima obbligatoria di 5 euro, a sostegno del progetto di restauro del chiostro di San Pietro: il concerto ’Electro Classica’ di stasera sarà confermato anche in caso di maltempo.

Stefano Marchetti