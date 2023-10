La raccolta differenziata sale all’84%: "Già centrato l’obiettivo regionale"

In meno di un mese il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, attivo su tutto il territorio comunale di Formigine, ha già portato ottimi risultati in termini di aumento della differenziata, con il dato passato dal 69% di giugno all’84% di agosto. "Una crescita del genere è resa possibile dall’impegno della nostra comunità e dei cittadini che la compongono, e che – afferma l’assessore all’ambiente Giulia Bosi (nella foto) – ci tengo a ringraziare. Sappiamo che il percorso è lungo e siamo consapevoli che c’è ancora da lavorare, ma l’aver condiviso questo cambiamento con oltre 50 incontri pubblici, laboratori e quiz in tutte le scuole e l’aver chiesto alle associazioni di volontariato di farsi portatrici verso tutta la cittadinanza di questo nuovo metodo ha fatto la differenza". Dei Comuni che fino ad ora hanno diffuso i dati di incremento delle differenziata, Formigine risulta essere quello che ha fatto meglio: poco oltre il 70% Sassuolo (dati di fine maggio) e poco sopra l’80% anche Maranello, il cui dato di fin agosto segnala una crescita (13%) di poco inferiore a Formigine. La ‘triangolazione’ tra il gestore del servizio, l’amministrazione e la cittadinanza, aggiunge Bosi, "risulta efficace nonostante il permanere di criticità che sono comunque oggetto di incontri periodici con Hera al fine di individuare soluzioni studiate ad hoc per il nostro territorio".

Il risultato – quell’84% di cui si è detto – permette a Formigine di raggiungere e superare, conclude Bosi, "con ben due anni di anticipo l’obiettivo regionale dell’80% di raccolta differenziata entro il 2025".