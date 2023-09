"La rissa a San Cesario? Teniamo alta la guardia"

Il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi, replica al consigliere di opposizione Mirco Zanoli sul tema della sicurezza. "Ciò che è accaduto l’altro giorno nei pressi del comando di polizia locale – spiega il primo cittadino – non è nulla di che, solo una scaramuccia episodica tra ragazzini, dove peraltro il comandante della polizia locale non ha dovuto sedare nulla, ma ha comunque identificato le persone coinvolte. Certo, noi continuiamo a tenere alta la guardia, ma c’è chi sta facendo speculazione politica, tendendo a ingigantire ciò che accade. Sul centro, così come sulla periferia, stiamo ponendo una grande attenzione. Proprio anche in ottica di innalzare il livello di sicurezza, abbiamo acconsentito agli esercizi commerciali di installare i loro dehor e stiamo facendo investimenti su Villa Boschetti e l’ex cinema. A proposito di ex cinema, stiamo per affidarne la gestione".

m. ped.