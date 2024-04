La Rocca premiata dall’istituto dei castelli grazie all’ottimo restauro

Il Consiglio Scientifico dell’Istituto italiano dei castelli ha assegnato la "Targa di riconoscimento" alla rocca di Vignola. La consegna è avvenuta ieri da parte di Michaela Stagno d’Alcontres, presidente dell’Istituto italiano dei castelli, alla presidente della Fondazione di Vignola, Carmen Vandelli, nell’ambito del convegno sulla valorizzazione di castelli e fortificazioni tenutosi proprio nella rocca. "Diversi – recita una nota della Fondazione di Vignola, proprietaria del castello - gli aspetti sottolineanti nelle motivazioni: l’alto valore del restauro strutturale, architettonico e artistico, l’ottima manutenzione e destinazione di fruizione, oltre all’alto livello di accessibilità della rocca vignolese". "Dalla lettura del ricco materiale di documentazione fornito dai responsabili della Fondazione e sulla scorta dell’osservazione diretta del complesso castellano - aggiunge il Consiglio scientifico dell’Istituto italiano dei castelli – è emerso come, a seguito degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento del complesso dopo il sisma del 2012, sia stata avviata una approfondita campagna di indagini d’archivio al fine di approfondire la conoscenza delle fasi evolutive dell’edificio, operazione condotta in sincronia con il restauro delle parti lesionate. Nel contempo, si è dato avvio a un’estensiva mappatura degli intonaci, allo scopo di recuperare quanto più possibile del ricco patrimonio decorativo conservato nelle sale e sulle superfici esterne del castello".

m.ped.