La Sassmagna quadruplica i podisti: sono 2mila

Dovesse capitarvi, e oggi molto probabilmente vi capiterà, di imbattervi in gruppi di giovani, ma anche meno giovani, colorati e festanti che attraversano strade, piazze e parchi cittadini non datevi pensiero. Va infatti in scena proprio oggi la settima edizione della ‘Sassmagna’, la manifestazione organizzata dalla ASD San Giorgio nata quasi per scommessa e riprendendo il format di altre ‘camminate gastronomiche’, nel 2016 e diventata uno degli appuntamenti clou della primavera sassolese. La prima edizione vide la partecipazione di meno di 500 persone: oggi al via i partecipanti saranno quattro volte tanto, ovvero circa 2000. Ampliato il percorso – 12 chilometri, 10 tappe – e, come di consueto, conivolgimento nell’evento di diverse associazioni cittadine, che sottendono alle diverse tappe. "Un bel traguardo, questa settima edizione, che siamo contenti di tagliare", spiega Adriano Di Gesù, che con la ASD San Giorgio si inventò la ‘Sassmagna’ e oggi passa all’incasso con un’edizione da record, confortato da numeri di tutto riguardo. I gruppi, distanziati l’uno dall’altro di 40’, partono – dalle 9 in poi - dal Circolo Temple, ovvero la casa nel parco, e lì ritorneranno e fine percorso. Non senza far tappa lungo gli angoli più suggestivi della città, attrezzati di conseguenza con stand gastronomici – menù tradizionale, che spazia dalla gramigna ai tortelloni burro e salvia fino a gnocco e tigelle, grigliata, pizza e altro – e intrattenimento musicale. Dal parco ducale agli orti sul Secchia, poi San Michele, Salvarola, la Superchia, il campo cani lungo il ‘cannocchiale ducale’ porteranno i gruppi prima al Vistarino, poi in piazzale Roverella e infine di nuovo alla Casa nel Parco, dove un dj set accompagnerà la festa di chiusura. Tra le associazioni coinvolte, Rocks, gli Orti sul Secchia, il Melograno, gli Alpini San Michele, la Croce Rossa, Bigfoot, gli Amici di Don Carlo, l’AVIS e il Forum UTE.

Stefano Fogliani