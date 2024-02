La società chiama a raccolta i tifosi. Biglietti a un euro per gli under 18. Dionisi punta su Erlic e Boloca

In occasione di Sassuolo-Empoli, il Sassuolo attiva una promozione speciale riservata ai possessori di Sassuolo Card, alle scuole e società affiliate a Generazione S e alle associazioni sportive e culturali sassolesi. Sarà possibile acquistare i biglietti al prezzo di 1 euro per gli Under 18 (nati dopo il 2005, compreso) o al prezzo di 2 euro per gli Over 19 (nati prima del 2004, compreso). I possessori di Sassuolo Card potranno acquistare fino a 4 biglietti presso il Sassuolo Store di Piazza Garibaldi negli orari di apertura, presso la sala stampa del ‘Ricci’ (fino a domani, orario 13-17), o, sabato prima del match, alla biglietteria del Mapei Stadium. La promozione vale per Tribuna Est e Tribuna Sud, dove verranno distribuite 1000 sciarpe omaggio. L’intento è, ovviamente, quello di garantire un sostegno un po’ meno ‘freddo’ di quello garantito fin qua ad una squadra che, tuttavia, al netto degli esiti della ‘promo’ posta in essere dalla società, ha l’obbligo di non fallire, attingendo magari al precedente che l’ha vista andare a punti, nel 2024, solo quando ha giocato in casa. Lo score dei neroverdi resta tuttavia oltremodo deficitario, come peraltro testimoniato dalla classifica e da un ruolino di marcia che lo ha visto vincere solo una gara negli ultimi tre mesi: ancora privo di Berardi in attacco (per sostituirlo il favorito è Bajrami, ma occhio a Volpato, tornato in piena efficienza) Alessio Dionisi proverà a scuotersi dell’impasse con il recupero di Erlic ad irrobustire la difesa e restituendo, a centrocampo, a Boloca la maglia da titolare. Occhio anche a Kumbulla, volto nuovo di gennaio e possibile novità in difesa.