"La stazione è in mano ai vandali. Servono controlli e telecamere"

"La stazione ferroviaria di Castelfranco è stata di nuovo vandalizzata, addirittura prima che finiscano i lavori di riqualificazione. Il Comune intervenga con un sistema di videosorveglianza o, addirittura, prevedendo un presidio di polizia locale in zona". Questo, in estrema sintesi, è quanto denuncia pubblicamente Alberto Schiavi dei Verdi di Castelfranco e del gruppo di cittadini di "Castelfranco del fare". Schiavi rileva: "Nel giugno 2023 sono iniziati, da parte di Rfi – rete ferroviaria italiana – lavori di riqualificazione alla stazione di Castelfranco Emilia, per 2.280.000 euro. Da qualche tempo il cantiere va piuttosto a rilento ma, a lavori ancora non finiti, si registrano già diversi vandalismi. Oltre a danni su automobili e biciclette di privati, è stata ad esempio vandalizzata la porta dei bagni della stazione, ancora da ultimare, così come una panchina. Andrebbero messe protezioni, installate telecamere e magari insediato anche un presidio di polizia locale in loco se si vuole garantire la sicurezza della zona. Se vogliamo incentivare il trasporto pubblico, dobbiamo essere in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza".

Alle sollecitazioni di Schiavi replica il sindaco, Giovanni Gargano, che sul tema della sicurezza rilancia. "La stazione ferroviaria è un punto sensibile del nostro territorio e già avviene che, più volte al giorno, la polizia locale effettui ripetuti passaggi in zona, coadiuvata anche dalla polizia ferroviaria. Per quanto riguarda le telecamere, il sistema di videosorveglianza in zona è presente e, sui vandalismi, stanno già indagando le forze dell’ordine per cercare di risalire ai responsabili". Poi, rilanciando appunto sulla sicurezza, Gargano aggiunge: "Un ulteriore salto di qualità sotto questo aspetto il nostro territorio lo potrebbe avere se l’attuale tenenza dei carabinieri di Castelfranco Emilia fosse promossa a comando di Compagnia. Ciò significherebbe più uomini e più mezzi. Ho già avuto tutte le interlocuzioni al riguardo e sto aspettando una risposta dal Ministero degli Interni e dal comando".

Marco Pederzoli