La storia di Lydia Tàr al SuperCinema

La controversa storia di Lydia Tár, una brillante direttrice d’orchestra con il primato di essere la prima donna in un ruolo così importante, è raccontata in "Tár" del regista statunitense Todd Field, in programma al SuperCinema Estivo di Modena stasera alle 21.15. Per questa proiezione il biglietto unico è ridotto a 5,50 euro. Alle 20.30 il film sarà preceduto dall’evento conclusivo di “Schermi condivisi”, al quale partecipano rappresentanti dei festival cinematografici del territorio per raccontare la loro esperienza e confrontarsi sul futuro del cinema: Ennesimo Film Festival, Ribalta Experimental Film Festival, Cinedanza Festival, Nonantola Film Festival, Future Film Festival, DIG Festival, Viaemili@docfest - Meglio Matti che Corti. Evento realizzato con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film Commission, Fondazione Modena. L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento posti (mentre per il film serve il biglietto).