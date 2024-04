"La targa di Nasi venga rimossa"

La sezione di Modena di ’Sinistra Classe Rivoluzione verso il Partito Comunista Rivoluzionario’ ha lanciato un presidio antifascista che si terrà oggi alle ore 18 in piazza Matteotti."L’iniziativa – spiegano – promuoverà il lancio di una campagna per rivendicare la rimozione della targa, sita in piazza Matteotti, che celebra la figura del generale Guglielmo Ciro Nasi, ultimo Viceré d’Etiopia nel 1941, un simbolo del colonialismo e del Ventennio fascista".

Verrà presentata, in occasione del presidio, anche una petizione.