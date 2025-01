La Temporary Band suona Lucio Battisti

È stato uno dei più grandi cantautori della storia. Generazioni si sono innamorate sulle sue note. Venerdì sera alle 21 al Michelangelo va in scena il quinto appuntamento della stagione con la Temporary Band in concerto con ‘Modena suona Lucio Battisti’. Un omaggio dedicato al grande cantautore; apprezzatissimo dal pubblico di tutta Italia. Dopo essere stato ospitato da decine di teatri, infatti a Modena continua il tour dedicato a uno fra i più importanti esponenti della musica italiana.

Per l’occasione, La Temporary Band ospiterà musicisti che hanno lavorato con Ray Charles, Zucchero, Tom Jones, Joe Cocker, Lucio Dalla, Renato Zero e molti altri nomi importanti. Questo ensemble di eccellenze che si esibirà sul palco del teatro Michelangelo venerdì sera ripercorrerà le tappe salienti della collaborazione fra Mogol e Battisti, proponendo al pubblico il miglior repertorio di entrambi per una grande festa in musica. Da ’Emozioni’ a ’I giardini di marzo’, passando per ’Mi ritorni in mente’ e arrivando a ’Anche per te.

L’appuntamento è per venerdì alle 21; il progetto è curato dalla direzione artistica del Parioli Theatre Club. I biglietti - in esaurimento - direttamente sul circuito online vivaticket.com