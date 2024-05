La visita del ministro Alessandra Locatelli: "Questo centro riabilitativo è un esempio"

"Sono molto contenta di essere venuta in visita qui, al centro riabilitativo Loto, perché spesso, quando vado sul territorio, scopro sempre progetti nuovi e questo è uno di quelli, dove coesistono fattori importanti come la natura, le relazioni, la possibilità di accogliere i bimbi, quanto gli anziani, e i ragazzi con disabilità". Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, ha fatto visita ieri nel primo pomeriggio al centro riabilitativo Loto, a Budrione, un’oasi immersa nella natura in cui far avvicinare i bambini agli animali, conigli, galline, anatre e, sopra tutto, alpaca. Ad accoglierla, oltre alla dottoressa Silvia Gozzi, tecnico di riabilitazione psichiatrica e dell’apprendimento, che ha concepito lo spazio, Annalisa Arletti, candidata sindaco per il centrodestra, assieme al segretario Lega Carpi Giulio Bonzanini, rappresentanti e referenti locali dei partiti e liste di coalizione, oltre ad esponenti di realtà del territorio, come A.Di.Fa. (associazione disabili e familiari), di cui era presente il presidente Luigi Lamma, e il Rotary Club Carpi, con la presidente Barbara Zanaga che ha presentato al Ministro il progetto sull’autismo. "Spazi così – ha proseguito Locatelli – sono una ricchezza, perché io reputo che non si possa continuare a lavorare per compartimenti stagni. Una persona con una disabilità, una malattia, non deve essere solo curata dal punto delle medicine e delle terapia: abbiamo bisogno di tutto, soprattutto di relazioni, di poter avere un tempo libero, ricreativo, dignitoso e per farlo bisogna che anche le istituzioni inizino a flessibilizzare gli interventi. Luoghi come il ‘Loto’ sono è la dimostrazione che si può fare e che fa bene farlo. Spero che con il ‘progetto di vita’, che è la riforma che stiamo portando avanti, si possa aiutare le istituzioni a lavorare insieme per dare le risposte alle persone partendo dai loro desideri".

"È stato un privilegio e un onore ospitare a Carpi il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli – commenta Annalisa Arletti –. La tutela e l’inclusione delle persone con disabilità sarà sempre al centro del nostro amministrare e saremo in prima linea a supporto del grande lavoro che svolgono le associazioni presenti in città. Siamo e saremo a fianco dei progetti che le realtà del territorio stanno portando avanti e ciò che faremo sarà ancora di più lavorare sulla co-progettazione con gli enti del terzo settore".

Maria Silvia Cabri