La voce di Alessandra Ferrari prende il volo al Free Quartet

Per definire i contorni della sua personalità artistica ha dovuto svincolarsi con un lavoro di autoconsapevolezza dai guru che l’anno ispirata da sempre, attitudine dei cantanti di vaglia, categoria di cui la carpigiana Alessandra Ferrari (nella foto) fa parte. Capitolo prezioso delle jam session per cui domani il Centrale 66 l’ accoglie dalle 21.45 nel ruolo di guest del Free Quartet. Una bacheca colma di riconoscimenti, ugola solista subito svettante al festival di "Ariccia" diretto da Rita Pavone e Teddy Reno che Rai 1 trasmise integralmente, vocalist nel tour di Paolo Belli con cui partecipò nel ’92 al Concerto del Primo Maggio in piazza S. Giovanni a Roma, cinque anni dopo fu scelta dal pianista compositore Maurizio Minardi per essere parte del progetto "OZ", tra elettronica e tradizione. Ensemble con cui s’aggiudicò il festival Arezzo Wave 2000 e arrivò in finale alla XII edizione del "Premio Città’ di Recanati". Qualche anno dopo iniziò la collaborazione con Paolo D’Errico (Ridillo), preludio a "Zerosospiro", pop orchestrato intrigante.

g.a.t.