’La Zerla’ accanto ai disabili: in 400 aiutati a trovare lavoro

MIRANDOLA

Dal 2000 la cooperativa sociale ’La Zèrla’ opera per l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Area Nord per inserirle nel mercato del lavoro. "Lo facciamo – affermano - lavorando insieme, volontari ed educatori professionali, rifacendoci ai valori e contenuti che caratterizzano il mondo delle cooperative sociali, a cominciare dalla solidarietà e dall’essere vicini ai bisogni dei più deboli". Realtà ben radicata sul territorio conta 70 tra dipendenti e persone inserite in progetti. Ma, facendo un bilancio dei risultati raggiunti basterebbe ricordare che sono state circa 400 le persone seguite in tuti questi anni con laboratori realizzati per persone disabili insieme a Ausl, Ucman e Comune di Mirandola. "Collaboriamo attivamente – ci dice Roberto Ganzerli, il presidente - con 9 aziende private in cui abbiamo progetti di inserimento lavorativo. Abbiamo attivi, poi, laboratori interni con aziende del biomedicale e meccaniche del territorio. La nostra ciclofficina collabora, inoltre, con molte scuole dell’Ucman per insegnare ai ragazzi l’uso corretto della bicicletta e la sua manutenzione. Nel 2024 si sono aggiunti anche progetti di bike to work e bike to lunch con aziende del territorio a cui forniamo piccole flotte di bici per promuovere la cultura dell’uso della bici tra i dipendenti. Inoltre, facciamo la somministrazione dei pasti nelle scuole elementari e abbiamo squadre per la manutenzione del verde pubblico e privato". Tutto questo è ’La Zerla’ che in vista delle prossime dichiarazioni dei redditi si appella a sottoscrivere in proprio favore il 5 x 1000: CF. 02659970368.