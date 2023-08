Laboratori e nuove competenze con il progetto europeo ’Jugaad’

Nuova fase per il progetto europeo ’Jugaad’ che nasce per promuovere la Steam education (science, technology, engineering, art and mathematics), l’interdisciplinarità e le nuove competenze a beneficio di insegnanti e studenti. Il partenariato sta ora finalizzando 15 laboratori di Steam Education indirizzati a studenti dagli 8 ai 14 anni, che saranno prima testati e poi messi gratuitamente a disposizione in diverse lingue per insegnanti ed educatori europei. I laboratori sono divisi in quattro filoni: Eco warriors, City builders 3.0, Tell your story e Mission Zero; ogni laboratorio sviluppa contenuti curriculari di almeno due materie tecnico-scientifiche e oltre a garantire competenze Steam propone tematiche civiche che spaziano dall’ecologia alla partecipazione alla vita scolastica e comunitaria. Il capofila del progetto è l’associazione Lumen che gestisce il FabLab Junior, palestra digitale per ragazze e ragazzi del Comune di Fiorano Modenese.

Fra i 10 partner dell’iniziativa – che ha ottenuto un finanziamento europeo dal programma Erasmus – anche l’Istituto Comprensivo Fiorano 1 (scuole Ferrari e Leopardi) chiamato a co-ideare e sperimentare i prodotti del progetto. Il partenariato è composto da dieci soggetti provenienti da Italia, Irlanda, Grecia, Belgio, Turchia, Austria, Portogallo e Lituania. All’interno della compagine sei realtà del mondo dell’educazione formale, tre organizzazioni no profit e un’impresa sociale.