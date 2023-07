Laboratori, masterclass e concerti Arriva la settimana del saxofono

Grande entusiasmo a Fanano per l’ottava edizione consecutiva della "Fanano saxophone week" una settimana di laboratori, masterclass e concerti dedicata interamente al saxofono, in programma dal 23 al 30 luglio. La rassegna, organizzata da Giovanni Contri, Fabrizio Benevelli e Marco Ferri, componenti del quartetto Saxofollia, con la collaborazione del Comune di Fanano, ospiterà 40 tra ragazzi e ragazze provenienti da conservatori, licei musicali e scuole civiche, oltre a docenti e artisti internazionali. "La musica – spiega Paola Guiducci, vicesindaca di Fanano – si dimostra un elemento trasversale capace di unire persone di qualsiasi provenienza ed estrazione sociale: non a caso, saranno presenti un artista russo e un’allieva ucraina, a dimostrazione del fatto che la cultura possa valicare le divisioni umane". Nello specifico, le lezioni saranno organizzate con l’impronta artistica del quartetto Saxofollia: gli allievi, infatti, saranno divisi in gruppi da quattro e prepareranno un concerto nel giro di una settimana; ancora, svolgeranno lezioni individuali e master class avvalendosi del sostegno di docenti di altissimo livello. "È molto importante – afferma Giovanni Contri, direttore artistico dell’evento – che uno studente abbia la possibilità di confrontarsi sia da un punto di vista musicale, sia umano con professionisti di calibro internazionale".

Per quanto riguarda i concerti, si incomincia alle 17 di domenica 23 con Lorenzo Simoni, recente vincitore del prestigioso premio Massimo Urbani, riservato ai solisti jazz; la sera, invece, saliranno sul palco il quartetto Saxofollia e Jacopo Taddei, professionista affermato che attualmente incide per la nota etichetta Deutsche Grammophon. Lunedì arriva Sergey Kolesov, artista russo vincitore nel 2006 dell’Adolphe Sax, il più importante premio per saxofonisti classici che prende il nome proprio dall’inventore dello strumento e viene assegnato ogni quattro anni in Belgio a Dinant, città natale di Sax; martedì tocca di nuovo a Saxofollia; mercoledì, è il turno di Federico Mondelci, direttore d’orchestra e solista affermato a livello internazionale da più di trent’anni. Passando al jazz, nella serata di giovedì, in occasione del ventennale dalla scomparsa di Benny Carter, verrà riproposto il suo iconico disco "Further Definitions"; il giorno seguente, si prosegue con Luigi Grasso, stella del jazz, nonché componente della prestigiosa Ndr Bigband. L’evento si concluderà, nelle giornate di sabato e domenica, con le esibizioni degli allievi che frequenteranno la settimana di lezioni e master class.

Jacopo Gozzi