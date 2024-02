Laboratori per novecento alunni: "Così stimoliamo la loro creatività"

La settimana appena trascorsa è stata molto particolare per i quasi 900 alunni della secondaria di primo grado "Muratori" di Vignola. Assieme ai loro docenti e a diversi collaboratori esterni hanno infatti intrapreso e vissuto, per la prima volta, il progetto "Binario 9 e 3/4", che li ha visti impegnati in oltre un centinaio di laboratori delle discipline e abilità più svariate: dalla musica alle scienze, dall’informatica al cucito, dall’origami all’arte. Dopo questa settimana molto particolare, la dirigente scolastica, prof.ssa Brunella Maria Maugeri, traccia un bilancio di questa esperienza. "Siamo entusiasti – spiega Maugeri – per come è andato il progetto Binario 9 e 3/4. E’ stata una sfida molto complessa, che oltre ad avere coinvolto docenti dell’istituto, genitori, amministrazione e collaboratori esterni, ha soprattutto presentato a tutti gli alunni la scuola in una maniera molto diversa. Con risultati ottimi: in questa settimana abbiamo avuto le assenze ridotte al minimo rispetto a tutto l’anno, segno della volontà degli stessi ragazzi di venire a scuola per partecipare al progetto. Per una intera settimana, infatti, all’interno delle aule gli studenti non hanno trovato la tradizionale lezione frontale, ma un ambiente specifico in cui stimolare la loro creatività.

Un progetto quanto mai necessario, per offrire più strumenti ai nostri giovani alunni per decodificare la realtà liquida in cui oggi viviamo. Sono anche soddisfatta dei feedback positivi che stiamo ricevendo in queste ore perché, pian piano, sono state superate quelle resistenze che pure erano presenti da parte di alcuni docenti". Un ruolo fondamentale lo hanno avuto anche i genitori: non a caso a fare il punto sul progetto Binario 9 e 3/4 era presente anche Eleonora Salamone, presidente del Comitato Genitori. "Per una settimana gli alunni non hanno avuto compiti a casa – ha proseguito Maugeri – ma questo non vuol dire che abbiamo lavorato o studiato di meno: tutt’altro. Hanno anzi approfondito tante materie diverse. Il nostro auspicio, quindi, è quello di ripetere l’iniziativa già nel prossimo anno".

Marco Pederzoli