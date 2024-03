Laboratorio mentre i genitori sono a teatro

Il Teatro Dadà e il Museo Civico Archeologico "A. C. Simonini" offrono ai bambini la possibilità di partecipare gratuitamente a speciali laboratori creativi del Museo mentre i genitori assistono a due spettacoli della stagione teatrale castelfranchese.

In occasione dello spettacolo "Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro" di E. Aldrovandi, andato in scena sabato scorso, e con "Tuttorial. Guida contromano" degli Oblivion, in programma per il prossimo 13 aprile, sarà possibile, per i genitori in possesso del biglietto dello spettacolo, far partecipare gratuitamente i propri bambini e bambine a laboratori creativi organizzati ad hoc dal Museo Civico. I laboratori sono realizzati in collaborazione con Edizioni Artebambini.

"Abbiamo pensato a questa iniziativa per soddisfare le esigenze degli adulti di assistere un bello spettacolo a teatro in pieno relax e allo stesso tempo dare la possibilità ai loro figli di imparare qualcosa di nuovo, divertendosi. Due ottime occasioni per far divertire tutta la famiglia, senza rinunciare alle proprie passioni" – ha commentato l’Assessore alla Cultura Leonardo Pastore.

Per partecipare al laboratorio sarà sufficiente esibire il biglietto dello spettacolo teatrale.

La disponibilità limitata, fino a esaurimento posti e la prenotazione obbligatoria al numero 059/959394