L’aceto balsamico protagonista a Colonia

A Colonia, in Germania, fino a mercoledì prossimo si svolgerà uno degli eventi più significativi nel settore del Food & Beverage, la fiera Anuga 2023 ed il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (Padiglione 11, Stand 052) sarà fra i protagonisti dell’agroalimentare del Made in Italy.

Anuga rappresenta un momento importante di incontro utile per far conoscere le caratteristiche e la versatilità dell’Aceto Balsamico di Modena Igp, primo tra le eccellenze italiane Dop e Igp con una quota di export pari al 92% della produzione, di cui il 14% raggiunge la Germania secondo mercato dopo gli Stati Uniti, dimostrando grazie alla sua versatilità una importante vocazione all’internazionalizzazione.

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena sarà presente con il proprio stand (Padiglione 11.2, stand 052), per sostenere le azioni di promozione e tutela in uno dei più rilevante mercati al mondo; oltre alla degustazione dell’Aceto Balsamico di Modena Igp sarà illustrato il progetto Consortium Profile un sistema informativo univoco, chiaro e immediato creato con l’obiettivo di fornire al consumatore uno strumento efficace per individuare le principali caratteristiche organolettiche del prodotto identificato da un logo che attraverso elementi grafici e descrittivi è in grado di fornire un profilo sensoriale semplice e immediato.

La fiera Anuga 2023, è la più grande piattaforma di business e di ispirazione al mondo per l’industria alimentare. Si svolge ogni due anni, è rinomata per la sua capacità di attrarre un pubblico professionale internazionale e nell’edizione precedente (la fiera è biennale), Anuga ha registrato la partecipazione di ben 70.000 visitatori provenienti da ben 170 paesi, confermando il suo ruolo di piattaforma globale per il mondo dell’alimentazione e delle bevande al fine di interpretare le nuove tendenze che stanno emergendo nel settore alimentare e delle bevande.