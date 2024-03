L’Aci locale è di nuovo la migliore: "Grazie ai numerosi tesseramenti"

ACI Carpi è di nuovo la migliore delegazione su oltre 2000 presenti sul territorio nazionale nella classifica di ACI Italia stilata sulla base delle performance realizzate relativamente ai tesseramenti dell’anno 2023. "Abbiamo raggiunto un risultato eccezionale – spiega Antonio Tempesta, Amministratore Unico Aciservice Modena – ottenuto grazie al confronto costante con il Presidente Vincenzo Credi, con tutto il Consiglio Direttivo e con la Direttrice Simona Fanelli. Un ringraziamento va anche a Marco Persiani e Daniele Carnessale e soprattutto a tutti dipendenti e collaboratori di Automobile Club Modena e di Aciservice Modena per il lavoro svolto. Voglio ringraziare soprattutto loro, uno ad uno, perché, ogni giorno e in modo incondizionato, spendono il loro meglio senza risparmiare sforzi e fatica. Grazie a loro, Aci Modena è una realtà indiscussa a livello nazionale ed io li ammiro per ciò che fanno tenendo sempre alti gli standard di performance e l’impegno verso l’eccellenza. Raggiungere un primo posto è sempre complicato, ma confermarsi allo stesso livello per sette anni lo è ancora di più. Nel 2022 Aci Verona, dopo cinque anni, era riuscita a strappare il primo posto alla delegazione di Carpi. Nel 2023 Aci Carpi si è ripresa la posizione che le spetta". Le premiazioni verranno effettuate a Roma alla presenza di tutti i vertici nazionali di Aci e delle prime 200 delegazioni d’Italia.

m.s.c.