Ladri in centro a Medolla. Tentato assalto al bancomat

Fallito assalto notturno alla filiale della Bper Banca di via Roma 122, sulla provinciale 468, in pieno centro a Medolla. Erano le 3 e 05 della notte quando, tra venerdì 31 gennaio e il primo febbraio, un ladro solitario, incappucciato, s’è avvicinato allo sportello bancomat iniziando le manovre di manomissione. Subito ha cosparso vernice nera, con lo spray, sulla videocamera incorporata allo sportello bancomat. Il malvivente, probabilmente servendosi di un cacciavite o un punteruolo, ha cercato di allargare l’entrata dello spinotto per le cuffie sottostante la fessura che riceve le carte bancomat. Le manovre di manomissione avrebbero innescato il meccanismo d’allarme silenzioso collegato con l’istituto di vigilanza. L’imminente arrivo della pattuglia dell’istituto privato, diretta a tutta velocità in via Roma, segnalato dai complici della banda piazzati sulla provinciale, ha indotto i ladri all’opera davanti alla Bper alla precipitosa fuga. Sul posto, allertati dai vigilantes, sono intervenuti anche i carabinieri. "Alle quattro del mattino sono venuta ad aprire il locale e – ricorda la barista del bar Centrale – ho visto i carabinieri e la vigilanza privata che sono rimasti a presidiare la banca fino alle cinque e un quarto". Non si esclude che l’intenzione della banda fosse quella di creare una fessura idonea a infilare un esplosivo artigianale come accadde la notte tra l’1 e il 2 settembre del 2020. Flavio Viani