Ladri scatenati, quattro spaccate in una notte

E’ stata una notte lunghissima, quella di ieri, per diversi commercianti i cui esercizi sono stati presi di mira da malviventi (già individuati e fermati) dalle forze dell’ordine. Nel mirino dei ladri prima l’Elisir Cafè di viale Gramsci, poi il market di via Aravecchia, le cui vetrate portano i segni della tentata effrazione, e poi ancora il forno Ferroni di via Fenuzzi, a due passi dal Municipio, e la pizzeria ‘Smile’ a Sassuolo Due.

Il modus operandi riconduce i diversi blitz, cominciati a notte alta e finiti a ridosso delle sette del mattino, proprio ai soggetti, due, di origine straniera, già noti alle forze dell’ordine, individuati poi dalle pattuglie in zona Parco, mentre cercavano di darsi alla fuga. Vetrina divelta e fondo cassa sottratto al forno Ferroni, mentre allo Smile i malviventi, abbattuta la vetrata di un ingresso, si sono introdotti nel locale asportando il fondo cassa, il dispositivo che verifica le banconote false e anche una bottiglia di liquore. A questo punto, le forze dell’ordine, già allertate dalle chiamate seguite alle azioni precedenti, hanno ‘chiuso il cerchio’ individuando i ladri.

L’accaduto ripropone anche il tema della sicurezza in città e anima, va da sé, il dibattito politico, con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che parla di "una vera e propria escalation criminale che sta colpendo la nostra città da quando si è insediata la nuova amministrazione".

Luca Caselli, Alessandro Lucenti, Anna Maria Anselmi e Stefania Giavelli esprimono "sostegno alle Forze dell’ordine prontamente intervenute ringraziandole per la rapida individuazione e arresto dei responsabili", ma non mancano di sottolineare come la città sia "sempre meno sicura per i cittadini e gli esercenti: auspichiamo pertanto che l’Amministrazione, come già chiesto da tutta la minoranza nel corso dell’ultimo consiglio comunale, attivi maggiori controlli del territorio nelle ore più soggette a crimini". Il sindaco Matteo Mesini, da parte sua, espressa "piena solidarietà agli esercenti", ringrazia a sua volta le forze dell’ordine e si duole che a subire le conseguenze siano commercianti e cittadini onesti, sottolineando come "la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine è fondamentale per prevenire e contrastare episodi di questo genere, affinché non si ripetano".

Sull’accaduto anche Forza Italia, con Davide Capezzera: "Cosa si intende fare – si chiede - per contrastare decisione questi fenomeni? Abbiamo uno dei corpi di polizia municipale più numerosi del distretto ceramico: perché non si riesce a impiegarlo in maniera efficace sul territorio?".

