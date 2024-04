Ladri violano gli uffici comunali di via Santi, rubata anche la bici dell’assessore

Modena, 28 luglio 2015 - Una macchina fotografica, un rilevatore di distanze, un cellulare di servizi, alcuni buoni pasto di dipendenti e la bicicletta dell’assessore all’Urbanistica Anna Maria Vandelli.

Sono gli oggetti rubati nella sede del Comune di Modena di via Santi 60, che nella notte è stato luogo di visita da parte di ladri. La scoperta, questa mattina, quando i primi dipendenti si sono recati sul posto di lavoro e hanno trovato sottosopra gli uffici dal piano terra al quarto, relativi allo Sportello unico attività produttive (al piano terra e primo) e al settore Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie (al secondo, terzo e quarto).

«Scarso – riferisce il Comune – il bottino dei ladri, che hanno rubato oggetti per un valore indicativo di 500-600 euro». Si registrano però anche danni a porte e scrivanie, che sono state scardinate nella ricerca di qualche oggetto di valore e su cui, nei prossimi giorni, interverranno tecnici del settore Manutenzione del Comune. Non risultano mancare, invece, computer o fascicoli contenenti documenti. Sul posto, in mattinata, è intervenuta la polizia di Stato che ha effettuato un sopralluogo, riscontrando la forzatura di una porta esterna, da cui probabilmente i malviventi sono passati per accedere all’interno. Causa trasloco di alcuni uffici, inoltre, in questi giorni si è registrato un alto movimento di persone dentro e fuori l’edificio: qualcuno quindi potrebbe aver acceduto alla struttura prima di operare il furto.