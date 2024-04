Lambruscolonga, un’anteprima alla scoperta del vino

Il maltempo non ha fermato ma solo costretto ad un breve rinvio l’anteprima della ventunesima edizione de ‘La Lambruscolonga’, prevista per la scorsa domenica. L’appuntamento con l’evento o meglio, con un primo "assaggio" è per la prossima domenica, 28 aprile.

"Per la prima volta abbiamo pensato ad una ’anteprima’ – spiega Alessio Bardelli, organizzatore dell’evento insieme a Valentina Reggiani – un’esclusiva riservata a 500 partecipanti. La volontà è quella di consentire a più persone di prendere parte all’iniziativa ma anche di collaborare con tutte le cantine del territorio in momenti diversi, molte delle quali hanno appena partecipato al Vinitaly". Domenica il tour enogastronomico che da 20 edizioni attrae turisti da tutta Italia dedicherà un percorso unico, dalle ore 18 alle ore 22, lungo le strade e le piazze di Modena. "Per ringraziare tutti i partecipanti che hanno dovuto aspettare per prendere parte all’evento – sottolinea Bardelli – domenica sarà possibile prenotare in anteprima la Tavolata storica nella Lambruscolonga di maggio ad un prezzo scontato". Infatti sono tante le novità in programma per la maxi edizione di maggio: tra queste una lunga tavolata storica, dove si potranno degustare sapori di una volta abbinati a prestigiosi vini, ma anche una tavolata dedicata ai teenager, rigorosamente senza alcolici. Un’iniziativa volta ad educare i giovani a stili di vita e divertimento sani e a riscoprire la voglia di stare insieme. Tornando a domenica e all’anteprima, per i partecipanti ci sarà una esclusiva sorpresa: il vino sarà raccontato dai produttori direttamente sugli smartphone di ogni partecipante.

Lambruscolonga è infatti il primo evento in Italia a disporre di "totem" dotati di chip NFC davanti ad ogni locale: sarà sufficiente avvicinare il proprio smartphone per visualizzare il produttore vinicolo che "racconta" il vino che si sta per degustare. Tutti pronti poi per la ‘ricerca del calice d’oro’, una vera e propria caccia a premi. Nei 7 locali della Lambruscolonga saranno posizionate le "mappe del tesoro" per trovare il calice d’oro nascosto nel centro di Modena a suon di indizi storici sulla storia di Modena.