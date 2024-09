"Laminam crea la lastra più sottile al mondo"

La crescita sostenibile si conferma al centro dei progetti di sviluppo di Laminam, impresa leader mondiale nella progettazione e produzione di lastre ceramiche. Una mission rafforzata grazie ad uno specifico finanziamento di 15 milioni di euro da parte di Intesa Sanpaolo, nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per accompagnare le imprese nella transizione ambientale e per dare supporto agli investimenti legati al PNRR. Grazie ai fondi ricevuti, Laminam mira a promuovere sostenibilità e innovazione tramite significativi investimenti con cui elaborare nuove soluzioni tecnologiche attraverso le quali proporre al mercato prodotti sempre più ecosostenibili. L’obiettivo è rafforzare l’impegno negli ambiti ESG (Envronmental, Social and Governance) proseguendo, spiega il CEO di Laminam Alberto Selmi, "il nostro percorso di Ricerca e Sviluppo con un approccio sostenibile anche grazie a Intesa Sanpaolo, partner sempre attento che ci supporta investendo in questo tipo di progetti, importantissimi per la nostra azienda". Tra questi progetti, menzione d’obbligo per twO, la lastra più sottile al mondo, già presentata in occasione del Salone del Mobile di Milano, che da’ tangibilità all’impegno del Gruppo fioranese verso una nuova ‘sensibilità’ anche dal punto di vista produttivo. Impatto ambientale positivo su tutta la filiera grazie all’utilizzo di materiali riciclati e spessore – soli 2 millimetri – che garantisce minor impiego di materie prime e l’ottimizzazione dell’intero ciclo di vita del prodotto, che si giova di una fase di cottura più rapida ad opera di forni ibridi (elettrici/gas) alimentati in parte dal parco fotovoltaico di Fiorano e della riduzione dei costi di trasporto, complice un peso complessivo del prodotto significativamente minore. "Siamo orgogliosi di supportare i progetti di sviluppo di Laminam. Il nostro ruolo – spiega Alessandra Florio, Direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo - è attivare risorse finanziarie e strumenti utili ad accompagnare le scelte di investimento e far cogliere alle nostre aziende le opportunità della transizione green e digitale". Proprio in questa ottica il Gruppo bancario ha messo a disposizione uno specifico finanziamento denominato S-Loan, nel quale rientra quello alla Laminam, disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance. Una tipologia di finanziamento che sostiene le esigenze del tessuto produttivo con condizioni dedicate agevolate.

