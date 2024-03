L’amministrazione a Manfredini: "Scuole Bursi, sguardo miope"

Scuole Bursi, l’amministrazione risponde a Giuseppe Manfredini. Il candidato sindaco del centrodestra aveva parlato di "facciate tinteggiate direttamente su un intonaco ammalorato e completamente scrostato".

"Il dito puntato contro un intonaco irregolare è l’emblema di uno sguardo miope e rigido, che non riesce a guardare oltre alla mera manutenzione, tralasciando il valore intrinseco di un progetto di qualificazione scolastica ben più complesso e profondo", replica l’Amminustrazione. "Alla base dell’intervento non c’era la volontà di restaurare l’edificio, ma quella di sostenere la proposta educativa arrivata dalla scuola stessa che ha voluto rendere protagonisti i ragazzi, dando una voce potente e colorata ai loro pensieri". E a Manfredini rispondono anche Ilaria Leonardi, dirigente scolastica, e Simone Ferrarini, del Collettivo FX, curatore del progetto. "Non c’è stata nessuna tinteggiatura, ma solo uno sfondo che ha compreso tutta la parete, non è corretto parlare di ristrutturazione".