Lapam, corso per proteggere i dati digitali

Dopo il buon esito degli appuntamenti precedenti, per aiutare i privati cittadini e le imprese a comprendere le modalità più efficaci per salvaguardare e tutelare la propria privacy in rete, Lapam organizza un corso online di protezione dei dati nell’era digitale. L’appuntamento è per mercoledì a partire dalle 9 e fino alle 13. Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali prevede che i titolari delle aziende garantiscano che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali non tratti questi ultimi in assenza di una formazione specifica. Lapam Confartigianato sta predisponendo un servizio che consente ai titolari delle aziende e ai suoi dipendenti di ricevere un’adeguata formazione in merito al trattamento dei dati personali.