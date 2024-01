L’associazione Lega del Filo d’Oro cerca nuovi volontari: via ai corsi

Il 3 febbraio riparte a Modena il corso base di formazione per i nuovi volontari della Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS: "Un’importante esperienza formativa che permetterà di migliorare la qualità della vita di chi non vede e non sente".

I volontari, spiegano dall’associazione, "rappresentano una risorsa fondamentale per permettere a bambini e adulti sordociechi di vivere relazioni spontanee e sentirsi più partecipi delle proprie vite, su cui utenti, famiglie e l’intera Fondazione hanno da sempre potuto contare".

Il corso di svolgerà al Centro socio-sanitario residenziale di Modena, in via delle Costellazioni 141/143, e sarà articolato in una serie di lezioni teoriche online e in presenza, tenute da professionisti dell’Ente e, attraverso attività pratiche con gli utenti della Lega, i partecipanti verranno affiancati da volontari già esperti e operatori della Fondazione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio e si potrà aderire chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 allo 059.342059, oppure scrivendo un’e-mail di richiesta all’indirizzo volontariato.modena@legadelfilodoro.it.