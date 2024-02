Lavori di rinforzo della rete gas

Un investimento di circa un milione di euro per rinforzare la rete gas tra Sassuolo e Prignano sulla Secchia. Hanno preso il via i lavori di ‘magliatura’ che aumenteranno la resilienza complessiva del sistema di distribuzione garantendo continuità di servizio in caso di guasti. L’intervento, che costeggia la strada provinciale di San Pellegrinetto, tra Montegibbio e Montebaranzone, è effettuato da InRete Distribuzione Energia e prevede il raddoppio della linea esistente, con conclusione programmata ad agosto. Non si prevedono interruzioni del servizio alle utenze né ripercussioni sulla viabilità.