Lavoro irregolare nell’autolavaggio

Gravi irregolarità in materia di sicurezza presso un autolavaggio di Sassuolo, quelle riscontrate dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. Dai controlli sono emersi sia l’impiego "in nero" di un lavoratore straniero, che diverse inadempienze in materia di sicurezza, tra cui l’omessa sorveglianza sanitaria della salute dei lavoratori, la mancata formazione ed addestramento e l’omessa adozione di protezioni per rischi elettrici. Il responsabile della società è stato segnalato alla Procura, applicate inoltre sanzioni per 12mila euro.