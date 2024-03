L’avvocato Minutillo:: "Il quadro contestato andava sequestrato"

Nei giorni scorsi contro la mostra era stato depositato un esposto in Procura da parte dell’avvocato che assiste alcuni fedeli, Francesco Minutillo.

Nella fascicolo degli indagati per vilipendio erano stati iscritti l’Arcivescovo di Modena Castelucci, l’artista Saltini e i curatori della mostra: Don Bellini e Cristina Muccioli. Nei giorni scorsi il pm Amara ha richiesto al Gip l’archiviazione, contro cui il legale ha già annunciato ricorso. "Non commento il merito dei fatti di cronaca avvenuti ieri. Certo è che, dopo le migliaia di firme di protesta e dopo i numerosi esposti depositati e l’apertura di un fascicolo presso la Procura della Repubblica, uno spirito di sana prudenza cristiana avrebbe suggerito di togliere almeno quel quadro dalla mostra – afferma l’avvocato Francesco Minutillo –. Noi, continua l’avvocato, avevamo chiesto nei giorni scorsi il sequestro preventivo dell’opera proprio per evitare che continuasse la sua permanenza offensiva oltre che provocatoria. Continueremo ora a coltivare con maggior convinzione la nostra azione giudiziaria".

Da parte di Pro Vita, che da giorni ha promosso una raccolta firme per fermare la mostra, è arrivata solidarietà all’artista: "Vogliamo esprimere – dichiara Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus – la nostra massima solidarietà all’artista Andrea Saltini per la folle e ingiustificabile aggressione. Contestare la scelta di esporre in un luogo sacro opere esteticamente irrispettose del sentimento religioso popolare, come confermano le proteste degli stessi fedeli della Diocesi e una petizione firmata da oltre 30.000 persone, non può giustificare – fa sapere – in alcun modo nessun tipo di violenza personale".