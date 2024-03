L’azienda: "Addolorati. La sicurezza degli utenti è la nostra priorità"

"Siamo profondamente scossi e addolorati". Questo il messaggio della società FlixBus poco dopo il tragico incidente nella notte tra domenica e lunedì.

"Ci rammarichiamo di confermare che un autobus a lunga percorrenza impiegato sulla tratta da Milano a Roma, operato per conto di FlixBus, è stato coinvolto in un incidente il 25 marzo, sull’autostrada A1 nei pressi di Valsamoggia, Bologna. A bordo c’erano quarantasei passeggeri e due autisti. Non sono stati coinvolti altri veicoli nell’incidente – riavvolge il nastro Flixbus in una nota –. Cinque passeggeri e un autista sono stati trasportati negli ospedali vicini. Uno degli autisti dell’autobus è rimasto gravemente ferito, mentre altri cinque passeggeri hanno riportato ferite minori. Ci duole comunicare che, purtroppo, uno dei passeggeri è deceduto". "Le autorità sono sul posto per fornire il supporto necessario ai passeggeri. Al momento non sono disponibli informazioni confermate sulle cause dell’incidente" si legge, inoltre, nella nota diffusa ieri mattina.

"FlixBus è in contatto con i passeggeri coinvolti nell’incidente e ha mobilitato un autobus sostitutivo per portarli a destinazione. Abbiamo attivato una hotline a disposizione di tutti i passeggeri coinvolti e delle loro famiglie, per poter offrire loro supporto. FlixBus sta lavorando a stretto contatto con le autorità competenti e con il nostro partner di trasporto per determinare le circostanze esatte di questo incidente – concludono –. In ogni momento, la sicurezza dei passeggeri e dei conducenti ha per FlixBus la massima priorità. Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto, e rivolgiamo i nostri pensieri e preghiere alla famiglia e agli amici della vittima. Il nostro pieno sostegno va ai passeggeri e agli autisti colpiti da questo incidente".