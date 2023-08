’Le donne di Carpi’ al parco Berlinguer Con 8mani e Udi contro gli stereotipi

Stasera alle 21, al parco Berlinguer di Carpi con ingresso gratuito (via Don Sturzo) 8mani Teatro in collaborazione con Udi-Unione Donne in Italia di Carpi, presenta ’Le Donne di Carpi’, una riflessione ironica sugli stereotipi femminili. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà ugualmente presso il circolo Cabassi di via Don Davide Albertario 41 sempre a Carpi. Il marchio di fabbrica della compagnia è l’improvvisazione teatrale e l’interazione con il pubblico, gli attori diventano ogni volta dei veri e propri sarti teatrali, cogliendo spunti dalla platea, che diventano storie uniche e irripetibili perché improvvisate. Sul palco Gino Andreoli, Federica Cavalli, Ivan Cattini e Patrizia Vescogni, saranno accompagnati al piano da Alessandra Fogliani.