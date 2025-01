"Il problema è che mancano soldi, mancano fondi e sostegno per la sanità – dice Michele Manieri, 77 anni –. Non ho particolari esperienze negative legate all’ospedale di Modena, però sono tantissime le persone che mi circondano e che sono davvero scontente. La situazione sicuramente non è florida, per via di errori politici, però ricordiamoci che Modena è più fortunata rispetto ad altre realtà in Italia. I problemi veri sono strutturali, vengo dalla Calabria ma sono qui da oltre 60 anni, e vedo quello che mi circonda. Le liste d’attesa sono inaffrontabili soprattutto per chi ha problemi di salute seri. Vista la situazione, per curarti devi necessariamente rivolgerti al privato, con tutte le spese e i costi che ne conseguono".