Le neroverdi sfidano l’Inter

Dopo il match di ieri del Campionato Primavera, un altro Sassuolo-Inter di scena, oggi alle 15 al Ricci. Si parla, questa volta, di calcio femminile e della poule scudetto che vede impegnate, staccate di un solo punto in classifica, le ragazze di Piovani, che vincendo rimetterebbero le mani sul quarto posto perso, a beneficio proprio dell’Inter, lo scorso turno di campionato. Partita da tripla, e non solo per la distanza minima tra le due sfidanti in classifica, ma soprattutto perché il Sassuolo, in casa, viaggia veloce (ultime quattro vinte, zero gol subiti) ma altrettanto veloci viaggiano le nerazzurre in trasferta, con uno score di 9 punti. Le neroverdi avranno il loro daffare a guardarsi dalle ex Cambiaghi e Bugeja oltre che da Bonfantini, che ha nel Sassuolo la sua vittima preferita. "E’ una gara molto importante per noi. Sappiamo bene – le parole di Gianpiero Piovani alla vigilia - di affrontare un avversario che vive un momento positivo, una squadra in salute che ci chiede di giocare una partita perfetta per portare a casa un risultato positivo". CLASSIFICA. Roma 57 p.ti; Juventus 47; Fiorentina* 39; Inter* 30; Sassuolo 29 (*una gara in più)