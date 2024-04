Le opere di Cristina Roncati in mostra dal 4 maggio nella Galleria del Parco

L’associazione "Ponte Alto – Giuseppe Graziosi" ha organizzato dal 4 maggio al 23 giugno una mostra delle opere dell’artista modenese Cristina Roncati, dal titolo "Lei e le rovine". Roncati ha al suo attivo una notevole produzione, che finora si è manifestata in almeno una cinquantina di mostre personali e nella partecipazione a decine di esposizioni collettive, con particolare riferimento a fiere d’arte italiane e internazionali. Varia anche la sua produzione di opere di grandi dimensioni, per enti pubblici e privati. L’inaugurazione è in programma sabato prossimo alle 17 nella Galleria del Parco, in via Pellegrini 4. La mostra si potrà visitare dal lunedì al sabato.