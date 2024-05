Le opere e l’estro di Alessandro Palladini in mostra a Valsamoggia

Sono 34 le opere di Alessandro Palladini – pavullese, insegnante, architetto e artista appassionato fin da piccolo del disegno e dei colori – che dallo scorso 18 maggio fino al 28 luglio saranno in mostra negli spazi della Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, a Valsamoggia (Bo). Dal vasto repertorio dell’artista frignanese sono state selezionate le opere, pitture e disegni, dove le architetture delle città scompaiono dal nostro modo razionale di vederle e si presentano in un modo tutto nuovo e immaginifico. L’esposizione parte dalle prime ricerche architettoniche di Palladini e sfocia in grandi e piccole pitture tutte particolari. La mostra è a cura di Elio Rigillo e Francesco Finotti.