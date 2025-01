Le perplessità di Legambiente : "Comunicazione partita troppo tardi"

La lettera per una tariffa che entra in vigore nel 2025 andava inviata al massimo a dicembre, non a gennaio. Soprattutto il meccanismo andava spiegato meglio, con una campagna di comunicazione più incisiva, non con una semplice missiva alle famiglie.

Legambiente annuncia per giovedì alle 20.30 l’iniziativa ‘La raccolta dei rifiuti a Modena: in che direzione andare?’, un confronto tra gestori della raccolta per comprendere come funziona il sistema anche in altre città. L’appuntamento è nella sala polivalente al Windsor Park di via San Faustino. Intanto però si è diffusa preoccupazione tra gli ambientalisti dopo l’annuncio da parte del Comune dell’introduzione della tariffa puntuale con relativa lettera di Hera che specifica i dettagli della raccolta.

Le perplessità sono fondamentalmente due. "La prima è che una simile novità che riguarda il 2025 avrebbe richiesto una comunicazione prima della fine dell’anno, anche se il pagamento sarà congelato fino al 2026. Questo passaggio richiede comunque una campagna più ampia e incisiva, oltre alla semplice lettera da distribuire alle famiglie: il rischio è quello di generare confusione nei cittadini, perché temono di pagare di più e li può portare a comportamenti scorretti come gli abbandoni. A Modena questo avveniva già prima della sua introduzione e, a maggior ragione, adesso serve che le informazioni raggiungano tutti e in modo certo e chiaro per non creare preoccupazione".

In seconda battuta, sulla base della tabella diffusa nella lettera inviata da Hera e pubblicata dai giornali, "non sono chiare le regole per chi abita in centro o nel forese, dove il sistema di raccolta dell’indifferenziata prevede l’esposizione delle pattumelle da 40 litri: queste utenze possono utilizzare anche la carta smeraldo per conferire nei cassonetti? E in questo caso, quali sono i limiti del numero di conferimenti a cui si deve attenere: a quelli per i cassonetti per i quali vengono calcolati 30 litri ad ogni conferimento o a quello per le pattumelle? Se si possono utilizzare entrambi, come si può misurare correttamente l’utilizzo delle due tipologie? Forse sarebbe opportuno indicare i litri complessivi di rifiuti che si possono conferire nel corso dell’anno".

g.a.