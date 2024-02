Le ragazze di Piovani cercano punti con il Napoli

Cerca punti per consolidare la sua posizione nella classifica che conta, il Sassuolo Femminile, che grazie ad una marcia parecchio convincente in questo 2024 (3 gare, 6 punti) è riuscito ad agganciare l’ultimo vagone del treno playoff. La volontà sarebbe quella di non scendere, ma si tratta, prima, di fare i conti col Napoli, che le neroverdi di Gianpiero Piovani affrontano oggi alle 12,30, inaugurando la 15ma giornata del campionato di serie A. La campane sono ultime in classifica e non hanno mai battuto il Sassuolo, ma in questi casi le insidie dei ‘grandi numeri’ sono dietro l’angolo. Lo sa bene l’allenatore del Sassuolo, che chiede attenzione. "Il morale è alto, ma il momento è decisivo, e il Napoli – ha aggiunto – è un avversario ostico e ben organizzato: non dovremo sbagliare a livello mentale". Piovani non avrà Brignoli, che si è infortunata gravemente, ma potrebbe dare i primi minuti in neroverde al neoacquisto Simon, arrivata in prestito dalla Juventus. LA CLASSIFICA Roma 39 p.ti; Juventus 34; Fiorentina 32; Inter 23; Sassuolo 17; Como Femminile, Sampdoria 15; Milan 14; Pomigliano Femminile 6; Napoli Femminile 3