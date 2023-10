Lego Art a Vignola: Omaggio al Festival del Fumetto Betty B

La Lego Art, ovvero opere d’arte fatte con i celebri mattoncini, approda a Vignola. In questo fine settimana infatti, nella sala centrale di Palazzo Barozzi, esporrà per la prima volta a Vignola l’artista reggiano Fabio Francia, che ha già realizzato creazioni dedicate a grandi personaggi dello sport come Micheal Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Roger Federer, Platini e altri. In concomitanza con la tappa vignolese del festival del fumetto Betty B, che per tutto il fine settimana animerà il centro vignolese, Francia ha scelto di portare a Vignola il suo quadro dal titolo "Diabolik ed Eva Kant al Louvre".

m.ped.