L’eterna ’giovinezza’ del Cabassi Una mostra per i 50 anni del circolo

Ricorre quest’anno un anniversario importante per il Circolo culturale Sandro Cabassi di Carpi, nato nel 1973 dalle idee di alcuni soci e insegnanti per dare la possibilità a tutti di fare musica e cultura: festeggia infatti i cinquant’anni di attività, volontariato e impegno. Per celebrare il traguardo, oggi alle 11 alla galleria del Centro commerciale Borgogioioso inaugura una mostra che riassume la storia di questa esperienza e vuole essere uno stimolo per ricordare alla città "il valore delle scelte di politica socio-culturale che hanno accompagnato la vita cittadina per mezzo secolo". "E’ molto gratificante constatare che sono passate tante generazioni e tutti ricordano con affetto quando frequentavano il Circolo, che oggi è più vivace che mai", raccontano i volontari. "Tante le attività che hanno accompagnato il circolo negli anni – spiegano i dirigenti –: tombola, cinema per ragazzi e adulti, gare sportive, scuola di ballo liscio, teatro, scuola di musica, danza classica, danza open jazz, mostre naturalistiche, corsi di fotografia e di lingue straniere, turismo, soggiorni in Valsugana, corsi di ginnastica ed altro. Alcune di queste si sono esaurite nel tempo, altre si svolgono ancora". Nel tempo anche gli spazi sono stati adattati ai cambiamenti e ai nuovi bisogni delle socie e dei soci: la sala di via Don Albertario 41 è stata rivalorizzata ed è in grado di dare spazio a nuove attività come lo swing, la tombola e nuovi corsi di teatro. Viene anche utilizzata, quando disponibile, per compleanni, feste di laurea, riunioni condominiali, presentazione libri, saggi di fine anno, grazie all’impegno dei volontari: è così un punto di riferimento per l’intera città.