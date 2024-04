"L’ex ministro Giovanardi è come la volpe di Esopo"

Dopo Massimo Mezzetti-Biancaneve, la professoressa Maria Grazia Modena ricorre a un altro apologo per rispondere per le rime all’ex ministro Carlo Giovanardi e i suoi Popolari Liberali che hanno rivelato di aver rinunciato a un’alleanza con la sua lista perché "egemonizzata da esponenti di sinistra".

Esopo, replica Modena, "quando scrisse la sua favola sulla ’Volpe e l’Uva’ probabilmente pensava a Giovanardi. Ho pensato a quel Nondum matura Est quando ho letto che era lui che aveva scaricato me e la mia Lista. Del resto, come non pensare ad Esopo quando in realtà per giorni e giorni ha pietito dei posti in Lista con ’ModenaxModena’ per non perdere gli ultimi brandelli di capitale politico che crede ancora di avere? Non ho accettato il suo appoggio, dopo un dibattito interno alla Lista, perché ho valutato che dopo sue infinite prese di posizione distruttive contro tutto e contro tutti, ’a prescindere’ avrebbe detto Totò, era ora di prendere le distanze da quello che lui crede di rappresentare. È stato consigliere comunale, regionale, deputato, senatore, sottosegretario ed infine ministro: cosa ha costruito per la nostra comunità? Ben poco, purtroppo! Bravissimo a guastare, molto meno a costruire".

La candidata non ha preso in lista, "pur rispettandoli, i reduci che ancora lo seguono, perché ho intenzione di costruire un percorso nuovo, difficile ma originale. E un percorso nuovo non si costruisce né con logiche ’da bandierine’ da posizionare sullo scacchiere, barattando una città con l’altra, né con carri rotti. La mia lista è innovativa, positiva, costruttiva. Otterrò il risultato che mi prefiggo? Non lo so, ma so che otterrò di più del risultato di Giovanardi di 5 anni fa".