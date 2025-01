Libro nella bufera: "Salvini pensi alle ferrovie"

"Le ferrovie sono in uno stato imbarazzante e Salvini si preoccupa della frase in un libro? Se non ha tempo di fare il suo lavoro diventi influencer, perché agli italiani serve un ministro vero". Anche Stefano Vaccari, segretario della Federazione del Pd di Modena interviene sul ‘caso’ del passaggio contenuto in un libro di testo adottato in alcune classi del liceo Fanti (e già ritirato dalla casa editrice) in cui viene criticato Salvini per operazioni compiute quando era Ministro dell’interno. "Matteo Salvini è il ministro delle infrastrutture e dei trasporti – prosegue Vaccari –. O meglio, dovrebbe esserlo, ma a constatare lo stato in cui è ridotta la rete ferroviaria italiana viene da chiedersi se effettivamente abbia compreso l’importante e delicato dicastero che gli è stato affidato. Come può trovare il tempo di commentare e intervenire su ogni argomento riguardante l’ordine pubblico e altri temi non di sua competenza?".

In merito al caso di Carpi, prosegue: "Salvini trova il tempo di inveire contro un liceo di Carpi, ‘colpevole’ di aver adottato un libro di testo in cui si cita una sua misura in maniera critica. Senza voler considerare l’autonomia scolastica, così come il fatto che gli studenti non sono contenitori vuoti da riempire e indottrinare, ma giovani cittadini che crescono anche grazie all’affinamento del proprio spirito critico, ci chiediamo come Salvini possa avere anche solo un minuto per distogliere l’attenzione dai suoi compiti. Se le ferrovie italiane fossero perfette, i treni puntuali, i disservizi limitatissimi, potremmo anche capire. Ma stando invece le cose in maniera drammatica, non è il caso che il ministro Salvini passi la mano a qualche suo collega più attento a occuparsi dei trasporti che a stare sui social media per tentare di montare polemiche inutili sperando di riacciuffare un po’ di quel consenso che ha perso?".

Vaccari termina con un consiglio: "Cerchi di fare il suo lavoro. E se non gli piace, diventi influencer, perché gli italiani che utilizzano il treno meritano un ministro che si occupi di più e meglio delle loro necessità".

A fare scoppiare la polemica, nei giorni scorsi, è stato il consigliere comunale della Lega Giulio Bonzanini, su segnalazione di vari genitori. In poche ore la notizia è diventata virale e da Carpi è arrivata a Roma, scatenando l’intervento dello stesso Salvini, del deputato della Lega Rossano Sasso, dell’europarlamentare Roberto Vannacci e dello stesso Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

m.s.c.