Liliana Segre scrive ai bimbi delle elementari: "Grazie per avermi intitolato la vostra biblioteca"

"Care bambine e cari bambini della Scuola Primaria Cittadella di Modena, grazie di cuore per aver pensato a me per intitolare la vostra biblioteca scolastica. Grazie ai vostri genitori e al corpo insegnante per aver aperto la biblioteca, per averla allestita ed alimentata nei libri. La biblioteca è un luogo importante. Perché si legge, si studia, si impara, si cresce. Ci si forma come persone, come cittadine e cittadini di domani". A firmare la lettera indirizzata alla primaria Cittadella, su carta intestata del Senato della Repubblica, è nientemeno che la senatrice a vita Liliana Segre, nel giorno in cui la comunità scolastica, insieme alle famiglie dei bambini e all’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi, ha inaugurato la nuova biblioteca frutto del lavoro comune e condiviso fra Comitato genitori e scuola e intitolata alla senatrice a vita.