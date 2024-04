Lite nel M5s, Gaddi:: "Sostengo Medici e non mi dimetto"

"Rimarrò nel Movimento 5 Stelle, a meno che non vogliano espellermi. Io certo non mi dimetto per avere fatto del bene al M5S a Carpi". Si profila un possibile scontro tra Eros Andrea Gaddi, portavoce Movimento 5 Stelle Carpi e capogruppo in consiglio comunale e i coordinatori provinciali del Movimento. Gaddi, infatti, ha apertamente criticato la linea, indicata dai coordinatori Lanzi e Croatti, di non appoggiare Monica Medici alle prossime elezioni amministrative rinunciando così a presentare una propria lista. "La politica del Pd a Carpi è quella che il Movimento ha sempre combattuto – afferma il portavoce cittadino –. Noi combattiamo il Pd ma anche il centrodestra sui temi ambientali, del benessere dei nostri concittadini, e non facciamo neppure sconti alla forze che operano all’interno del nostro campo politico (ad esempio i finti Verdi che fanno parte della maggioranza a Carpi), perché non possono esistere due pesi e due misure. Credo nella responsabilità di contribuire al benessere di Carpi, anche indirettamente, attraverso le prossime Amministrative facendo voltar pagina alla politica". "Ho provato a dialogare con il Pd cercando punti d’accordo, ma sono stato preso in giro dalla stessa maggioranza ‘Poco Democratica’ in Consiglio comunale. Non si riesce a dialogare con chi si fa beffa dei cittadini, facendo spallucce e posticipando i problemi della città. Vista l’importanza di mantenere e ricostruire il M5S a Carpi, ci siamo chiesti dove posizionarci alle prossime amministrative e abbiamo votato di non sostenere il Pd e nemmeno la destra". Secondo Gaddi, "la sola strada è quella della lista civica di Monica Medici, l’unica progressista. In altri comuni è stato ‘concessa’ la possibilità di appoggiare una lista civica: perchè qui invece è stata calata dall’alto una decisione? Mi arrogo, in autonomia, il diritto di posizionarci come gruppo carpigiano in sostegno alla candidata Medici e alla sua lista, perchè segue proprio ciò che sono le nostre linee guida a tutela dell’ambiente, del benessere comune dei miei concittadini. E potremmo incidere, con le indicazioni di voto a questa lista, per combattere da un lato chi, come il Pd, ha portato una città come Carpi ad essere quella che è con problemi lasciati in un angolo e, dall’altro lato, una destra mai propositiva in questi anni, senza idee". "Se qualche senatore o coordinatore regionale o provinciale avrà il coraggio, chiederà la mia espulsione per aver tutelato i diritti e i doveri ed il benessere dei miei concittadini. Io sono in pace con me stesso e rimango lo stesso Eros Andrea Gaddi, che ha portato per primo il Movimento a Carpi e che è stato il primo candidato sindaco per il Movimento 5Stelle in città nel 2019".

Maria Silvia Cabri