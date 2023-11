Lo ricattano per restituire le chiavi: a processo

"Se vuoi indietro le chiavi dell’auto ci devi dare 250 euro". Sono finiti a processo con l’accusa di tentata estorsione un 28enne del Gambia ed una ragazza croata che, secondo le accuse, avrebbero chiesto ad un giovane denaro in cambio della restituzione delle sue chiavi dell’auto, che gli avevano poco prima sottratto. Il fatto è avvenuto ad ottobre dello scorso anno a Vignola. Secondo le accuse i due giovani avevano incontrato la vittima, un ragazzo italiano, in un hotel. Qui, nella struttura i due complici gli avrebbero rubato le chiavi dell’auto per poi chiedergli 250 euro in cambio della restituzione delle stesse.

Il ragazzo, però, ha subito allertato i carabinieri che si sono presentati allo scambio. Ieri per il giovane imputato è stato incardinato il rito abbreviato: il 28enne era stato arrestato in flagranza di reato. La complice, invece, era stata denunciata per concorso in tentata estorsione.