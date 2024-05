Lo Smile non si ferma: supera la Sannazzarese e si guadagna la finalissima con il Riccione

PGS SMILE

4

SANNAZZARESE

2

PGS SMILE: Toni, Cantacesso (70’ Samiri), Piacentini ( 50’ Bastia), Riva, Allegra, Pattuzzi, Gibertini (58’ Montorsi), Stefani (61’ Giovanardi), Gariboldi (73’ Ceresoli), Lotti, Ferri. A disp.: Maiello, Bastia, Ferrarini, Giovani, Faella. All. Santini

SANNAZZARESE: Bolzoni, Inghilterra (58’ Prazzoli), Maccabruni, Orru, Prazzoli, Girometta (46’ Riva), Filipou, Armani, Zarbano, Cozzi (73’ Gelmini), Simone. A disp.: Cavacchia, Herman, Rossi, Liccardo, Jelec. All. Di Donna

Arbitro: Nazzicone di Ferrara

Reti: 17’ Stefani, 19’ e 64’ Ferri, 32’ Gibertini, 87’ e 92’ Zarbano

Prosegue a suon di vittorie la marcia della Pgs Smile, che dopo aver trionfato nei playoff di Prima "D" (eliminate Polinago e Casalgrande) era già certa da due settimane del ritorno in Promozione. I formiginesi hanno vinto ieri anche la semifinale regionale dei playoff regalandosi la finalissima di sabato 1 giugno, in cui sfideranno il Riccione che ieri a Cotignola ha piegato 1-0 il X Martiri nell’altra sfida. Sarà una finale senza nulla di concreto in palio quella di sabato prossimo, visto che già le 4 semifinaliste di ieri erano certe di essere ripescate (la vincente sarà promossa d’ufficio, la perdente sarà seconda fra le ripescate dopo il Colombaro vincente di Coppa, ma cambia poco), ma che incensa l’ottima stagione dei ragazzi del confermato mister Santini. La gara contro i piacentini della Sannazzarese giocata a Collecchio si sblocca al 17’ quando l’assist di Ferri libera Stefani che a tu per tu con il portiere non sbaglia. La Sannazzarese accusa il colpo e in 2’ la Pgs raddoppia con Ferri su assist di Pattuzzi e poi subito trova il terzo gol con una super azione di Gariboldi, che salta tre uomini e serve la palla al giovane Giberitini che a porta vuota non può sbagliare. Sotto 3-0 prova a reagire la squadra piacentina, che prima sfiora la rete col tiro a lato di Filipou e poi centra la traversa al 42’ con Gelmini. Nella ripresa subito in avvio Giberitini sfiora il sette, ma al 64’ ancora lo scatenato Ferri firma il 4-0 su assist di Montorsi. Negli ultimi 5’ la Sannazzarese alleggerisce il passivo con due reti di Zarbano che non cambiano la sostanza della gara.

PROMOZIONE. Nella finale regionale del playoff giocata a Brescello la Bobbiese ha battuto 2-0 il Brescello. Le due squadre erano comunque già certe del ripescaggio in Eccellenza assieme alle due sconfitte in semifinale Solarolo e Arcetana. Se Terre e Granamica liberano altri posti salendo in D questo l’ordine ripescaggi: Sp. Scandiano (vincente Coppa), Bibbiano, Valsanterno, Cattolica e Alsenese.