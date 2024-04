"L’obiettivo è riportare il paese nel posto che merita"

La presenza di un folto pubblico ha caratterizzato ieri mattina al Capolinea Cafè, la presentazione di Cinzia Vaccari, candidata sindaca per la coalizione formata dalla lista civica ‘Futuro Adesso’, con capolista Greta Ansaloni e Giacomo Zavatti (lista composta da 16 persone di cui 10 donne e 6 uomini, età media 40 anni) e da ‘Nonantola 2030’ capolista Alessandro di Bona, attuale consigliere comunale di minoranza. Cinzia Vaccari, pianificatrice di produzione, quale ex presidente della locale consulta del volontariato, ha illustrato le linee guida del loro programma basato su punti base: responsabilità, impegno, partecipazione; responsabilità verso i cittadini, impegno nel realizzare quanto non è stato fatto dall’attuale amministrazione e partecipazione di tutti per riportare il paese, noto per i risvolti culturali e solidali, nel posto che si merita. Saltando la prassi consolidata, è stato anticipato il nome di alcuni possibili assessori, tra questi Gian Luigi Monari, medico di famiglia, che ha accettato, in caso di vittoria, di rivestire l’impegnativo incarico di assessore alla sanità, con obiettivi ben precisi: ampliare il centro diurno per anziani, aprire una Casa della salute in paese, incentivare l’allattamento al seno, potenziare e qualificare la sanità territoriale e dei servizi sociali. Altri punti qualificanti del programma: recupero e rimessa sul mercato del patrimonio abitativo non utilizzato, assetto idrogeologico e del rischio idraulico, sviluppo comunità energetiche rinnovabili, riordino e riprogettazione del centro storico e del rapporto con le frazioni.

Gian Luigi Casalgrandi